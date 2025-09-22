Este es el pronóstico para el comienzo de semana en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que la jornada seguirá con cielo cubierto.

La temperatura máxima alcanzará los 22° Centígrados y la mínima de 9°. El viento se presentará del sector sudoeste a 22 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad a lo largo del día. Para la noche, se mantendrá el mismo cuadrante aunque aumentará la velocidad: 27 kilómetros de velocidad constante y ráfagas de 37.

Para el martes, las condiciones serán similares a las de hoy en cuanto a la temperatura.