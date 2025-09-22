Se cumplen 3 años de la tragedia de la refinería de NAO: Hay actividades

Las familias de Fernando Jara, Gonzalo Molina, Víctor Herrera organizaron desde el fin de semana y hasta hoy las actividades conmemorativas por el tercer aniversario de la muerte de los tres operarios de la refinería NAO, en el parque industrial Plaza Huincul.

En la madrugada del 22 de septiembre, los tres trabajadores que cumplían tareas en la refinería murieron luego de que se incendiaba el tanque 205, mientras que un compañero -el vigilador- conseguía salvar su vida al igual que los camioneros que estaban en el predio.

Por estos hechos está en marcha un proceso judicial que todavía no llega a juicio. Es justamente lo que van a reclamar las familias de las víctimas.

El cronograma de actividades incluyó:

El sábado 20 a las 17 h pegatina y volanteada desde la plaza San Martín

El domingo 21 a las 17 h hubo Concentración en el Cristo

Lunes en conmemoración habrá toque de sirena de los cuarteles de bomberos voluntarios a las 14.30 h y a las 17 h radio abierta

En la convocatoria, los familiares dijeron “Será justicia y habrá paz, por un juicio oral y condenas ejemplares a todos los responsables”.