Cruz Roja de Plaza Huincul abre inscripciones para 2026

La sede de Cruz Roja Argentina en Plaza Huincul anunció las fechas de inscripción para el ciclo 2026, tanto para reingresantes como para nuevos estudiantes.

Los reingresantes podrán realizar su reinscripción el lunes 29 y martes 30 de septiembre enviando un correo electrónico a hurra@cruzroja.org.ar, con el asunto “REINSCRIPCIÓN”. En el mensaje deberán detallar nombre completo, DNI, número de teléfono, lugar de residencia y año y división a la que desean reinscribirse. Desde la organización recuerdan que no se aceptarán reinscripciones de quienes registren deudas pendientes.

Por su parte, los nuevos ingresantes podrán inscribirse del miércoles 1 al viernes 3 de octubre. Los interesados deben ser mayores de 18 años y contar con secundario completo o constancia de alumno regular del último año, sin adeudar más de dos materias. El formulario estará disponible desde las 0:00 horas del 1 de octubre a través del portal: https://cruzrojaplazahuincul.quinttos.com/inscripcion. Al completar la inscripción, los postulantes recibirán un correo de confirmación.