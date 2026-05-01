FABIÁN ABEL MONTERO

QEPD NECROLÓGICA

26/06/1972 – 30/04/2026



“No existen palabras para este dolor. Solo queremos agradecer haberte tenido, haz sido un gran padre, esposo, tio, amigo. Por cada momento compartido. Tu amor y tu ejemplo quedarán para siempre en nosotros. Descansá en paz. Te amamos”.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co serán inhumados el día 02/05/2026 a las 12:00 horas en la necrópolis de Plaza Huincul. Traslado Sanitario Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.