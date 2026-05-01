Golpe al microtráfico: secuestraron cocaína y marihuana en un barrio de Cutral Co

La diligencia se concretó por el personal de la División Antinarcóticos de Cutral Co. Se secuestraron celulares y balanzas entre otros elementos.

Un allanamiento que se concretó el jueves por la noche, permitió dar un golpe al microtráfico de estupefacientes. Secuestraron clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, fraccionadas en dosis y listas para la venta. Fue el personal de la división Antinarcóticos de Cutral Co, el encargado de llevar adelante el procedimiento.

Se indicó que la investigación se originó por información recabada de parte del personal de calle que presta servicios en la División, y posteriormente a que se recibiera también denuncias mediante la aplicación Narcoweb del Ministerio Publico Fiscal de la Provincia del Neuquén.

Se pudo establecer que en una vivienda del barrio El Progreso se practicaba diariamente la actividad ilícita de comercialización de sustancias estupefacientes, lo que se podría considerar una boca de expendio de dichas sustancias en la modalidad denominada microtráfico de drogas.

Se puso en conocimiento de inmediato a la Unidad Fiscal Única de la ciudad de Cutral Co a cargo Gastón Liotard, quien dispuso el inicio de las tareas investigativas para con el domicilio en cuestión.

Dichas tareas se iniciaron hace unos diez días aproximadamente, donde el personal comisionado logró observar que efectivamente se estaban produciendo movimientos compatibles con la comercialización de sustancias estupefacientes.

Se certificó la concurrencia de diferentes visitantes, en diferentes horas del día, desde horas tempranas, mediodía, y también durante la tarde y noche inclusive, quienes se acercaban a la vivienda investigada en distintos medios de movilidad (vehículos, motocicletas, bicicletas y a pie).

La modalidad era el ingreso al interior del patio frontal de la casa donde realizaban el intercambio de dinero por pequeños envoltorios conteniendo en su interior lo que se presume eran sustancias estupefacientes Eran atendidos por, al menos, dos personas de sexo masculino mayores de edad.

Con todos los elementos probatorios mencionados, se ordenó el allanamiento para ese domicilio en el barrio El Progreso de Cutral Co.

Además del secuestro de sustancias estupefacientes tanto cocaína como marihuana; dinero en efectivo, que se estima producto de dicha comercialización; balanzas de precisión, cartuchos de arma de fuego, teléfonos celulares, y otros elementos de interés para la investigación.

Se notificó la imputación penal y la libertad supeditada a tres personas mayores de edad, dos de ellas identificadas durante la investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Esta vivienda en lo que va del año ya fue allanada en una oportunidad por las mismas razones en las que se hizo este procedimiento.

Se contó con la colaboración de personal policial del Departamento Comando Radioeléctrico; dependiente de la Dirección Seguridad La Comarca.