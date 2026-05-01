ATE y el MPN enviaron condolencias por el fallecimiento del trabajador fallecido en ruta 17

Desde la Seccional del MPN de Cutral enviaron “un saludo muy sentido a nuestra compañera amiga Susana Nahuel”, esposa de Abel Montero, fallecido en un trágico accidente en la ruta provincial 17.
Desde laa cuenta de la seccional MPN en Facebook se expresó “sabemos que las palabras no alcanzan, pero deseamos que sepas que estamos pensando en vos y que contás con nuestro apoyo”.
En tanto desde ATE Cutral Co y Plaza Huincul se hicieron llegar condolencias para Susana Nahuel y le expresaron “este dolor nos atraviesa como clase trabajadora, detrás de cada compañero hay una historia de esfuerzo, de compromiso, de lucha diaria por un futuro mejor”.