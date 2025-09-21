Violento enfrentamiento en Neuquén capital por el robo de una bicicleta

Un joven de 22 años fue detenido tras un operativo que incluyó piedrazos contra móviles policiales y disparos antitumulto. El hecho ocurrió este domingo en el barrio San Lorenzo, de la ciudad de Neuquén, luego de un robo a mano de dos delincuentes.

Un hecho de inseguridad registrado en la tarde de este domingo en el barrio San Lorenzo terminó en un enfrentamiento entre vecinos y efectivos policiales. La secuencia se originó con el robo de una bicicleta y culminó con la detención de un joven vinculado al ambiente delictivo, además de móviles policiales dañados.

Según precisó el comisario Arguello, el hecho ocurrió en calle Venado Tuerto al 400, donde un hombre de alrededor de 30 años circulaba en su bicicleta cuando fue interceptado por dos jóvenes, uno de ellos a bordo de una motocicleta 110 cc. Tras golpearlo, le sustrajeron el rodado y huyeron.

La víctima dio aviso inmediato a la Comisaría 16, cuyos efectivos desplegaron un rastrillaje en el barrio y lograron ubicar a los sospechosos con la moto y la bicicleta robada. Sin embargo, la fuga de uno de ellos derivó en un operativo complejo: el joven ingresó a una vivienda en el barrio Las Plateas, donde familiares y allegados comenzaron a arrojar piedras contra los móviles.

“No hubo armas de fuego, fueron piedras. Para dispersar a los revoltosos se utilizó escopeta calibre 12/70 con cartuchería antitumulto”, aclaró Arguello.

Finalmente, la Policía logró detener a Ezequiel Suazo, de 22 años, señalado como uno de los autores del robo y familiar de un delincuente recientemente entregado a la Justicia. Aunque varios patrulleros resultaron dañados, no se registraron heridos entre civiles ni efectivos.

La víctima, que resultó ilesa, fue clave en la identificación de los ladrones y en el rápido accionar policial. La investigación continúa a cargo de la fiscalía interviniente, mientras se busca al segundo implicado.

El hecho vuelve a poner en agenda la problemática de la inseguridad en barrios periféricos de la capital neuquina.