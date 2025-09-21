Manos Amigas: castraron 31 mascotas en Cutral Co

Durante el mes de septiembre, la Asociación Manos Amigas y Conciencia Animal llevaron adelante una nueva campaña de castración de perros y gatos, alcanzando resultados positivos y promoviendo la tenencia responsable de mascotas en la ciudad.

En esta edición, 31 animales fueron castrados, evitando su reproducción y contribuyendo al control poblacional de mascotas. La actividad contó con la colaboración de familias responsables, quienes se acercaron para garantizar la salud de sus mascotas.

El trabajo de las voluntarias fue destacado, ya que se encargaron de la atención, la logística y el cuidado de los animales durante toda la campaña. Además, se contó con el apoyo de Fer Lima, presidenta del barrio Zani, quien facilitó el espacio y brindó su colaboración.

La campaña también se sostuvo gracias a donaciones de materiales y alimentos, entre ellos bisturís, jeringas, máquinas peladoras, productos de higiene y comida para perros y gatos. Las contribuciones económicas y en especie fueron fundamentales para el desarrollo de la actividad sin fines de lucro.

Los organizadores destacaron la importancia de la participación comunitaria y alentaron a que más personas se sumen a futuras campañas, con el objetivo de seguir promoviendo la salud animal y la responsabilidad en la tenencia de mascotas.