La UNCo llega a Plaza Huincul con un nuevo taller de turismo local

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo), a través de su Facultad de Turismo, realizará en Plaza Huincul un taller dirigido a la comunidad para promover el desarrollo del turismo local.

La actividad, titulada “El paso a paso para diseñar una experiencia turística única y memorable”, se desarrollará el jueves 25 de septiembre, de 15 a 18 horas, en la subsecretaría de Capacitación, ubicada en Av. del Libertador 517, Barrio Central.

El taller está destinado a la comunidad de Plaza Huincul y no requiere arancel, brindando una oportunidad única para aprender cómo diseñar experiencias turísticas que potencien el desarrollo local.

La iniciativa busca generar herramientas prácticas para que los vecinos puedan participar activamente en el turismo, transformándolo en un motor de crecimiento económico y social de la ciudad.

Los interesados pueden inscribirse completando el formulario disponible en https://forms.gle/y8BRUsmwpfDTnQp8A o escaneando el código QR que se encuentra en la publicidad del taller.