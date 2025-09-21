Inauguraron Juegoteca en el hospital zonal Cutral Co y Plaza Huincul

El hospital zonal Cutral Co y Plaza Huincul puso en marcha una Juegoteca en Ámbito Hospitalario, un espacio destinado a niños y niñas de 0 a 13 años que se encuentren internados en el servicio de Pediatría o que asistan a otros sectores del hospital.

El proyecto es impulsado por el Servicio de Psicología y Trabajo Social de la institución y cuenta con el apoyo del hospital, que facilitó los materiales lúdicos y la adecuación del espacio.

La iniciativa tiene como objetivo promover la salud desde una perspectiva psicosocial e integral, reconociendo el juego como motor del desarrollo infantil. La acción se enmarca en la estrategia de la Red Federal de Juegotecas en Salud, que busca garantizar espacios recreativos en entornos hospitalarios a nivel nacional.

Autoridades del hospital destacaron que este tipo de espacios contribuye no solo al bienestar emocional de los pacientes, sino también a su proceso de recuperación, fortaleciendo los vínculos entre el equipo de salud, los niños y sus familias.