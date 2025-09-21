Iñaki Basiloff se consagró campeón del mundo en natación adaptada

El neuquino Iñaki Basiloff, entrenado en el Club Cipolletti, se coronó campeón del mundo en los 200 metros combinado individual (SM7) durante el Mundial de Para-Natación en Singapur.

Basiloff completó la prueba con un tiempo de 2:30.65, realizando una carrera impecable que lo colocó nuevamente en lo más alto del podio. Este logro se suma a su medalla de oro obtenida en los Juegos Paralímpicos de París 2024 en la misma disciplina.

El triunfo de Basiloff representa un nuevo hito para la natación argentina y destaca la dedicación y el esfuerzo de los deportistas paralímpicos del país, que continúan logrando resultados internacionales de primer nivel.