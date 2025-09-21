Huincul: La feria Plaza Emprende fue reprogramada por el alerta de fuertes vientos

La Agencia de Desarrollo Municipal de Plaza Huincul informó que la Feria Plaza Emprende, prevista para este domingo 21 de septiembre en el Parque Rivadulla, fue reprogramada debido al pronóstico de intensas ráfagas de viento en la región.

El evento, que iba a desarrollarse durante la tarde con una serie de intervenciones y propuestas especiales en el marco del Mes de Prevención del Suicidio, se trasladará al domingo 28 de septiembre en el mismo espacio.

Desde la organización explicaron que la decisión se tomó con el fin de garantizar la seguridad tanto de los feriantes como del público en general, ya que las condiciones climáticas previstas podrían afectar el normal desarrollo de la feria.