Estudiantes de Plaza Huincul visitaron el Centro de Transferencia de Materiales

Estudiantes de 1° año del CPEM N°58 realizaron una visita educativa al Centro de Acondicionamiento y Transferencia de Materiales Reciclables de Plaza Huincul, acompañados por docentes del área de Ciencias Naturales.

Durante la recorrida, los alumnos recibieron una explicación detallada sobre el funcionamiento del centro y la importancia de separar correctamente los residuos, un paso fundamental para su reciclado y posterior reconversión productiva.

La actividad fue organizada por la dirección de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene de la Municipalidad de Plaza Huincul y se enmarca dentro del proyecto de abordaje de temáticas sobre contaminación y las 5R: Rechazar, Reducir, Reutilizar, Reparar y Reciclar. La iniciativa busca fomentar hábitos de consumo responsables y sostenibles, promoviendo la educación ambiental desde temprana edad.