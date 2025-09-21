Cutral Co: se realizó acto en conmemoración del 5º aniversario del fallecimiento Julio Osvaldo Gómez

En la mañana de este domingo 21 de septiembre de 2025, pasadas las 10:00, se realizó en el cementerio de Cutral Co un emotivo acto para recordar al Sargento Ayudante Post Mortem Julio Osvaldo Gómez, quien fuera el primer efectivo policial de la ciudad en fallecer a causa de COVID-19.

La ceremonia reunió a familiares, amigos y compañeros de trabajo que quisieron rendir homenaje a su memoria. Estuvieron presentes el Subjefe de Policía Comisario General Walter San Martín, integrantes del Consejo Asesor Superior, el Director de la Dirección de Seguridad Interior Cutral Co Comisario Mayor Pablo Monje, junto a oficiales y personal policial de la ciudad.

Durante el encuentro, se realizaron palabras de reconocimiento y se guardó un momento de silencio en honor a su vida y vocación. Se destacó la entrega, el compromiso y la dedicación al servicio que caracterizaron al Sargento Ayudante Gómez, cuyo ejemplo continúa inspirando a las nuevas generaciones de efectivos policiales.