Cutral Co se prepara para el 8° Concurso Zapallo XL

Cutral Co, junto a la Asociación Social y Cultural Sembrando Huertas, anunció la realización del 8° Concurso Zapallo XL, un evento que convoca a vecinos y productores de la región a participar con sus cultivos más destacados.

La entrega de semillas y las inscripciones se realizarán el sábado 4 de octubre, en la Plaza San Martín, en un único día, de 10:00 a 19:00 horas. La inscripción requiere la donación de dos alimentos no perecederos, los cuales serán destinados a comedores de la Comarca.

El concurso contará con $5.000.000 en premios para los participantes, además de una feria de artesanos y productores, que permitirá a los asistentes disfrutar y adquirir productos locales.

Los interesados en participar como feriantes pueden comunicarse al celular 299-510 8714 para más información.