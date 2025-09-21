BLANCA AZUCENA VAZQUEZ

06.01.1965 – 21.09.2025

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunica que sus restos velados en sala “a” de Alberdi y Belgrano de Cutral Co serán inhumados el día 22/09/2025 a las 14.00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.

Queremos despedir con profundo dolor a nuestra querida mamá, abuela y esposa, que nuestro Dios la reciba en sus santas manos.

Te vamos a recordar siempre con tu hermosa sonrisa que vivirá por siempre en nuestro recuerdo y corazón.