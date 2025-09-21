Agónico empate de Alianza frente a Petrolero y partido suspendido

Petrolero Argentino y Alianza disputaron un nuevo clásico en la jornada de hoy en el 30 de septiembre de Plaza Huincul por el Torneo Oficial de Lifune.

Petrolero Argentino se puso en ventaja en el marcador con el gol de Derlis Rojas a los 22 minutos del segundo tiempo. Alianza logro empatar el encuentro en el tiempo agregado con gol de Braian Gonzáles. Luego del gol el partido tuvo que ser suspendido a falta de 2 minutos para terminar.

El encuentro no tuvo grandes llegadas, Alianza en el primer tiempo tuvo la mas clara con un remate de Alejandro Díaz que pegó en el travesaño y salió. Petrolero tuvo algunas aproximaciones pero sin mucho peligro.

En el segundo tiempo Alianza tuvo el control de la pelota pero no genero peligro. Tuvo una sola llegada que había terminado en gol pero estaba en posición Braian González. Petrolero se puso en ventaja con un gran pase de Thomas Alvarez habilitó a Derlis Rojas que notaba el 1 a 0.

A los 47 minutos del segundo tiempo, la pelota cae en los pies de Joaquín Rickemberg que tiraba el centro, la peinaba Maldonado y le caía a Alejandro Díaz que levantó la cabeza y lo vió a Braian González que solo tuvo que empujar la pelota a la red para el 1 a 1.

Durante los festejos del empate de Alianza, cayeron varios proyectiles contra el banco de suplentes. Cuando se estaban calmando los animos y terminaban de sacar las cosas que tiraron los hinchas de Petrolero, un proyectil paso cerca del arbitro Lautaro Oses y decidió suspender el encuentro a falta de dos minutos para que termine el tiempo adicionado.

El plantel de Petrolero Argentino se colocó a un costado del túnel para que los jugadores de Alianza puedan salir a la zona de vestuarios sin ningún problema. Veremos que determinación toma el tribunal de penas con el encuentro.