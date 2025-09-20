Vecina de Soufal se queja por ruidos molestos, riñas y jóvenes drogándose en la U

Una lectora de Cutral Co al Instante envió fotos y videos de lo que ocurre en su casa de calle La Pampa, a pocos metros de la avenida San Martín.

Según explicó, con la Estudiantina fue peor la situación. “Yo me levanto 5 AM de lunes a viernes y no pude dormir por la música, porque utilizan una casa abandonada para drogarse, gritan, se pelean, hacen pis en toda la cuadra, golpean portones y la policía dice que no puede hacer nada”, dijo la señora.

En una serie de mensajes con el sistema de patrullaje policial envía reclamos con la situación sin tener una respuesta favorable. Es por ello que hizo público lo que ocurre para que intervengan otras autoridades, como control urbano municipal.

“El otro día una chica gritaba que le habían robado, no hay ningún tipo de control”, dijo la vecina.