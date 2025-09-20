Un hombre limpiavidrios de Neuquén capital murió en la avenida Argentina

Sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) que le produjo la muerte rápidamente según pudo determinar la autopsia.

El hombre de 50 años fue identificado como Emilio José García. Estaba en situación de calle y vivía de limpiar vidrios a los automovilistas.

Horas antes de morir, la policía había intentado identificarlo junto a otros cuatro hombres que también están en situación de calle y realizan la misma actividad.

Es que los vecinos habían llamado porque peleaban entre sí, generaban disturbios y molestaban a los transeúntes. García había dado un DNI falso a la policía y por ello no lo habían podido identificar.

Poco tiempo después, apenas unas horas, García se desvaneció en la vereda, fue asistido por personal del SIEN pero falleció producto un derrame cerebral, tras el ACV.