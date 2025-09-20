The Vikings vuelve a presentarse en el Centro Cultural de Cutral Co

En este año, los músicos que conforman la banda The Viking´s cumplen 60 años con la música y preparan una segunda presentación con los covers que los hicieron respetados en toda la región.

Este medio pudo participar de uno de los ensayos donde los integrantes comparten momentos y se preparan para el recital del próximo 27 de septiembre, en el Parque de la Ciudad, en el Centro Cultural José Rioseco.

Según contaron el recital tendrá covers de Los Angeles Negros, Carlos Santana, Los Gatos, Los Iracundos, Isabel Pantojas, temas de los 60 y los 70 aunque también sumarán otros clásicos.

Desde 1965, The Vikings acompañó la música local y quedó en la memoria de cientos de personas en Cutral Co y Plaza Huincul. Se reunieron nuevamente para festejar el aniversario y ahora decidieron hacer una segunda edición de este encuentro.

La entrada para el recital del próximo 27 de septiembre tiene un valor de 20 mil pesos pero en forma anticipada sale 15 mil y se puede adquirir en:

Regalería Roca Lunar

Ghezzi Música

Mundo Mix

La Bodeguita

Electropartes Zurita

El Rionegrino 2

Sobre el escenario estarán los integrantes que alguna vez estuvieron en la banda como Palito Manqueo (fundador), Juan Carlos Leiva, Miguel Garay, Beto Gamboa y Gaby Contreras mientras que habrá muchos invitados como Ramiro Carrasco, Leo Otarola, Ivi Inostroza, Mauricio Inostroza, Alejandro Cantillana y todos los caños y percusión de La Cuadra.