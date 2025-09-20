Recuperan un celular que le habían robado a una mujer en barrio Parque Este

La policía fue advertida sobre un robo a mano armada en la calle Lago Espejo. Una mujer denunció que había sido víctima de un robo cuando estaba con su pareja.

Al concurrir el patrullero, la mujer contó que los interceptó un vehículo Fiat Punto gris, con cuatro ocupantes, una de las personas era una mujer.

Un hombre se bajó, los apuntó con un arma y le robó el celular para darse a la fuga en el auto.

La policía interceptó un vehículo de iguales características, con cuatro ocupantes, en Catriel y Ejército Argentino. Se detuvo el auto y descendió una mujer, que portaba un arma de fuego y fue demorada.

Se detuvo allí al resto de los ocupantes y se pudo recuperar el celular de la víctima.