Enfermería de Copelco estará cerrado este domingo

Se informó desde la cooperativa Copelco que este domingo 21 de septiembre no habrá atención en el gabinete de enfermería de la institución porque se celebra el día del Empleado de la Sanidad.

Todos los trabajadores y trabajadoras adheridos al sindicato FATSA celebran esta jornada y por ello es día no laboral y no abrirán sus puertas.

El gabinete es un espacio que ofrece la cooperativa Copelco a quienes pagan el servicio social, que se pueden aplicar inyecciones, controles de salud y otras tareas de enfermería, con la orden médica correspondiente, en forma gratuita.