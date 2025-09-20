El CPEM 6 se quedó con la Estudiantina 2025, en segundo lugar la EPET 1

La Estudiantina 2025 fue la primera edición organizada de manera conjunta por los municipios de Plaza Huincul y Cutral Co, con el apoyo de la cooperativa Copelco. “Estos días fueron una fiesta y fue gracias al trabajo ordenado de la organización, pero también al compromiso y la predisposición de los jóvenes que compartieron y disfrutaron de todas las etapas con respeto y compañerismo” remarcó el intendente Claudio Larraza durante la premiación.

Los ganadores fueron:

5° B del CPEM N° 6

6° C de la EPET N°1

Empate entre 6° E de la EPET 1; y 4° B del CPEM N° 6.

La edición 2025 se desarrolló con instancias competitivas de Expresión Artística, Fútbol Mixto, Vóley Mixto, Quemados, Preguntados y Maratón que otorgaron los puntos para la sumatoria final. En la jornada de cierre también se conformó un jurado para evaluar las banderas, las mascotas y las hinchadas de los diferentes cursos.

Además se premió a

5° 5ta de la EPET N° 10 por la mejor mascota

6to C de la EPET N° 1 por mejor bandera

EPET N° 10 por mejor hinchada

También fueron distinguidos los ganadores de los 3 primeros puestos de la maratón: Santiago Villagra de 6° H y E de la EPET N°1; Franco Orrego de 6° 4ta EPET N° 10; y Thiago Lapadu de 5° D del CPEM N° 51 por el podio de la Maratón en instancia masculina; y Malena Contreras de 5° E de la EPET N° 1; Mia Reiriz de 4° B del CPEM N° 6; y Shaiel Argueras de 6° H y E de la EPET N° 1.