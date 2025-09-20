Derrota de Pérfora como visitante por el Pre Federal de Básquet

El conjunto de Plaza Huincul cayó frente a Pacifico en el “Viejo Ramírez” por la tercera fecha del torneo y sumó su segunda derrota de forma consecutiva.

El resultado fue 98 a 88 para los de la capital, con un goleo bastante elevado para los partidos tan ajustados como estos, Pacífico se quedó con tres cuartos para asegurar su victoria frente a Pérfora.

El primer parcial fue 30 a 26 para el Decano, parecido fue el segundo cuarto que también fue para el local por 30 a 22. Luego del descanso, el tercer cuarto fue un poco mas igualado pero tambien se lo quedó Pacífico por 19 a 16. En el último cuarto, Pérfora recortó distancias pero no le alcanzó y a pesar de ganar el último cuarto por 24 a 19 la victoria fue para los locales.