Torneo Oficial: Este es el cronograma para el Femenino y las Juveniles

Se acerca el cierre en la fase de grupos para las categorías Femenino y Juveniles y los equipos de la comarca tienen sus partidos para el fin de semana.

Petrolero juega como local frente a Maronese en las categorías 7ma, 8va y 9na, visitan al Dino las categorías 5ta, 6ta, 10ma y el Femenino.

Alianza por su parte se mide frente a Pacífico, 9na, 8va y 10ma juegan como local mientras que 5ta, 6ta, 10ma y el femenino juegan como visitante.

Rivadavia se enfrenta a Eucalipto Blanco como local en 9na, 7ma y 8va Mientras que 5ta, 6ta y 10ma.