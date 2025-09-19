Plaza Huincul: Organizan carrera por la “Salud Mental”

En el marco del mes de la salud metan, la dirección de deportes de la municipalidad de Plaza Huincul Organizan una carrera recreativa junto al Centro de Día “La Novena” para el mes de octubre.

La carrera se enmarca bajo el lema “Hablemos de lo que duele, corremos juntos por la salud mental” y se estará realizando el sábado 4 de octubre y recorrerá las calles de la ciudad. Contará con una distancias de 10 kilometros, otra de 2 kilometros pero inclusiva y 500 metros kids.

En las redes de la Dirección de Deportes de Plaza Huincul se encuentra el link para realizar la inscripción a la carrera.