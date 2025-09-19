Lifune: Gran gesto de San Patricio con Petrolero Argentino

El pasado sábado cuando se enfrentaron estos dos equipos, con conjunto de San Patricio del Chañar tuvo el gran gesto de invitar al equipo de Plaza Huincul a compartir un momento juntos luego del encuentro.

Desde la institución local, le ofrecieron choripanes, jugo y agua para el mate al conjunto de Huincul demostrando que lo que pasa en la cancha no tiene nada que ver con lo que sucede luego de que el partido termine.

El Matador expresaba lo siguiente en sus redes “Desde el Club queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Club San Patricio del Chañar por el gesto que tuvieron el pasado sábado hacia nuestros jugadores, Al invitarlos a compartir unos choripanes,jugos,agua caliente ppara los termos, demostrando que el fútbol no solo se trata de competir, sino también de fortalecer lazos de respeto, y amistad entre instituciones. Gestos como este enaltecen el deporte ¡Muchas gracias! “