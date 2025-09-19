Finalizó la capacitación en auxiliar de veterinaria en Cutral Co, a través de la UTN – FRN

Hoy se entregaron los certificados de finalización de la capacitación en auxiliar de médico veterinario que se promovió desde el municipio cutralquense y se dictó a través de la facultad REgional del Neuquén de la UTN.

La formación estuvo a cargo del médico veterinario Nicolás Churrarín. La idea fue disponer de una instancia fundamental para profesionalizar el cuidado y la atención de los animales en la comunidad. El objetivo fue dotar al personal de más eficiencia en las tareas técnico prácticas que permitan acompañar de manera eficiente las tareas de prevención, control y asistencia en el área de Zoonosis.

Esta capacitación impacta en la calidad del servicio brindado a la ciudadanía y en la promoción de una convivencia responsable con los animales.

El decano de la UTN – FRN- Pablo Liscovsky dijo en la ceremonia de entrega de certificados que desde el 2008 llevan adelante con el miinicipio un trabajo conjunto para realizar cursos y capacitación. Sin embargo, en este caso hubo un particular esfuerzo porque se ingresó en una temática que no es natural del trabajo cotidiano de la UTN.

“Un tema que aborda la veterinaria. Quiero felicitar a la municipalidady a Extensión Universitaria (a través de la secretaria Ailén Vazquez) que dieron lugar a la capacitación y quiero felicitar al docente”, dijo Liscovsky.

“Hizo verdaderamente docencia. Hacer docencia es trabajar más allá de lo que se le solicita. Puso un gran esfuerzo en la formación práctica de ustedes. Estamos muy conformes y felicito a los estudiantes porque demanda siempre mucho esfuerzo. Felicitaciones por la voluntad y a las familias por la contención recibida”, concluyó el decano.

Finalmente, el intendente Ramón Rioseco señaló que para el municipio, el manejo de los animales domésticos representa un “desafío para todos los gobiernos, para la sociedad y las familias”. Agregó que la preocupación es desde el punto de vista sanitario y de seguridad. “Nos obliga a abrir más el espacio que tenemos con la nueva incoproaración de profesionales y con el colegio de Veterinarios haremos un convenio. En 2026 se volverá a abrir la capacitación.

“Sabiendo que lo hace la UTN nos da la seriedad y capacidad sufiente para que cuando tengamos una certificación de la UTN sea de garantía”, concluyó.