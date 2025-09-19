El 1° Congreso para Adolescentes convoca al diálogo y la información

Está en marcha este 1° Congreso para Adolescentes promovido desde la supervisión de Media y la consejería de Salud Integral de Adolescentes. Se coordinó una serie de talleres para los que fueron convocados distintas áreas de los dos municipios, el gremio ATEN y el IFD N° 14.

“Es un espacio de 15 charlas que comenzó el 3 de septiembre. Son tallers porque todos tienen un formato didáctico y participativo del estudiantado”, explicó la profesora Laura Paneblanco, supervisora del Nivel Medio.

En estas semanas ya estuvieron con alumnos y alumnas del CPEM N° 6, del N° 51; irán al N° 58; al N° 20; a las EPET N° 1 y N° 10, y falta la coordinación con los nocturnos N° 43 y N° 85.

La modalidad de los talleres son dos veces en el turno mañana y dos a la tarde. “Es una demanda de tiempo importantísima. Quiero en representación de Educación poner en relevancia la dedicación y compromiso de todos los compañeros ya sea de educación, salud y otros espacios”, acotó Paneblanco.

Reseñó que hay mucho tiempo personal invertido por fuera de los horarios de trabajo y volcado a las adolescencias de Cutral Co y Plaza Huincul por eso celebró este espacio, que fue declarado de interés educativo por el Concejo Deliberante de Plaza Huincul y en breve lo será en Cutral Co.

Por su parte, Yoana Cabrera destacó que se trata de un trabajo intersectorial y en red para aportar a las adolescencias.

“Son temáticas de interés para ellos, se puede inscribir, según su interés y pueden participar. Son diferentes los talleres: desde Salud brindamos RCP, primeros auxilios, prevención del suicidio, salud sexual, enfermedades de transmisión sexual, herramientas para manejar la ansiedad, también los hábitos alimenticios y odontología”, dijo Cabrera.

“Buscamos la prevención y promoción, están participando muchísimo y queremos que se lleven toda la información que necesitan. Son muy respetuosos. Buscamos que sepan dónde dirigirse al momento de que tengan dificultades o que les pase algo”, acotó.

La principal demanda que tienen las y los adolescentes es el espacio de escucha. “El que escucha se el par, el amigo o la amiga. Es importante que entre ellos tengan la información a dónde acudir porque entre ellos mismos se pueden ayudar. Es darles participación y autonomía para un futuro y que tengan h herramientas para la vida”, concluyó .

La secretaria de la Mujer, Género y Diversidad de Huincul, Soledad de la Cruz se sumó a destacar la creación de estos espacios. “Vienen en consonancia con lo que venimos haciendo desde Secretaría de la Mujer, son tres charlas: ansiedad, vínculos saludables y la de género y diversidad. Allí están los tres equipos para brindarlas”, describió la funcionaria.

Para Carolina Alarcón, la secretaria de la Mujer de Cutral Co destacó que en Educación se hace mucho, pero no se visibiliza. Dijo que los problemas que atraviesan los adolescentes y las infancias son los que tiene la sociedad.

“Está muy compleja y tienen cuestiones que superan a los adolescentes. Este espacio del congreso hay que celebrarlo siempre. No es fácil trabajar con ellos. Lo propusieron desde la supervisión, con Laura y trabajar este nivel que tanta falta hace”, comentó.

Alarcón resaltó que todas las temáticas abordadas repercuten en la secretaría porque “somos órgano de aplicación. Por lo tanto cualquier tema de violencia o situación que emergen va a la Defensoría, luego a la Secretaría de la Mujer, las supervisiones, las directoras, docentes y familia. Es un trabajo articulado y si no es entre todos no saldremos adelante”, sostuvo.

Desde la subsecretaría de Derechos Humanos, Marcela Leuci y Paola Galarza, explicaron que abordan la temática de resolución de conflictos a través de la mediación.

“Hacemos mucho trabajo con los chicos, dramatizamos mucho, ponemos en la mesa todo lo que es un conflicto, por qué crece y llega a instancias de violencia y logramos en los chicos tener una respuesta de total consciente de la situación”, mencionó Leuci.

“También saltó la falta de escucha, cómo se refugian en sus amigos, con mucho respeto nos preguntan, exponen, hablan de su vida privada. La idea es aportarles información y herramientas para que ellos no escalen en el conflicto, no lleguemos a la instancia de violencia y de esta manera poder tener una mejor convivencia escolar que es lo que se pretende”, dijo Leuci.

Finalmente, desde el gremio docente ATEN, Viviana Sandoval indicó que se aborda todo lo relacionado a la formación y participación ciudadana a través de los centros de estudiantes. “Es muy importante porque implica la participación democrática. Revalorizar eso de la escucha, qué piden las y los adolescentes hace bastante tiempo. Este congreso les viene a dar la voz y construir ciudadanía y entender que la participación en un centro de estudiantes nos permite organizarnos y ser las voces y demandas que tienen las compañeras y compañeros”, apuntó.

Sandoval contó que no todas las escuelas cuentan con un centro de estudiantes y en algunos casos solo tienen delegados por cursos.