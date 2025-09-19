Cutral Co: con la madre presa, dos hijas seguían vendiendo droga en Centro Sur

La fiscalía decidió clausurar una casa que era utilizada para vender droga en el barrio Centro Sur de Cutral Co.

Según informó la policía, se advirtió que en la vivienda que ya había sido allanada en otras oportunidades, se seguía vendiendo drogas.

Se realizó entonces un nuevo allanamiento que derivó en la clausura preventiva de una vivienda del barrio Centro Sur, lugar que ya había sido intervenido en varias ocasiones. La medida fue dispuesta por la Fiscalía Única de Cutral Co, a cargo de Gastón Liotard, en el marco de la Ley Provincial N°3488.

“La investigación, iniciada a fines de agosto y con más de veinte días de trabajo, permitió constatar que en la vivienda se continuaba con la comercialización de estupefacientes”, informó la policía, con el agravante que “e registró la presencia de menores de edad, algunos con guardapolvos escolares, adquiriendo sustancias prohibidas, situación que fue informada de inmediato a la Fiscalía”.

La propietaria del inmueble se encuentra actualmente cumpliendo condena en una unidad carcelaria de Neuquén Capital por delitos vinculados al narcotráfico.

Durante las tareas de observación, los investigadores detectaron que en ausencia de la dueña, sus hijas habían retomado la actividad ilegal.

El procedimiento concluyó con el secuestro de elementos de interés para la causa, la imputación penal y libertad supeditada de dos mujeres, además de la clausura preventiva de la vivienda, que se suma a otra realizada el pasado 3 de septiembre en el barrio Otaño de Plaza Huincul, también utilizada como punto de venta de drogas.

El operativo contó con la colaboración del Grupo Especial GEOP, el Comando Radioeléctrico y personal municipal, bajo la coordinación de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co.