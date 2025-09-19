Crediquen donó materiales a alumnos del Colegio Preuniversitario UTN

Alumnos de esa institución secundaria participarán de las Olimpiadas de Urbanismo y Tecnología del ITBA y requerían de materiales para realizar el proyecto.

Desde la cooperativa Crediquen se donó todos los materiales necesarios para la confección del kit de estructuras imantadas.

“Como Cooperativa Crediquén, reafirmamos nuestro compromiso con la educación técnica y la formación de las nuevas generaciones; por eso decidimos aportar insumos reutilizables que permitan prolongar el uso del kit en futuros proyectos áulicos”, se expresó desde la cooperativa.

Y agregaron “creemos firmemente que las experiencias prácticas fortalecen la creatividad y el interés por la ciencia, la tecnología y el urbanismo, por lo que saludamos y felicitamos a los organizadores, docentes y estudiantes participantes”.

Finalmente aseguraron “acompañaremos con orgullo el desarrollo de esta actividad y seguiremos promoviendo iniciativas que aporten recursos, conocimiento y oportunidades para nuestra comunidad”.