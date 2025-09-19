Argentina Oil & Gas: ¿cuáles serán los nuevos perfiles de trabajo?

La subsecretaria de Capacitación y Empleo, Soledad Almendra, fue parte de la delegación de Plaza Huincul en la AOG que se realizó en Buenos Aires y revalorizó la experiencia para conocer las tendencias futuras en cuanto al mercado laboral petrolero y afianzar contactos con empresas.

Almendra fue parte de charlas y conferencias que se escucharon en la mayor exposición de la industria de Gas y Petróleo en el país, organizado por el IAPG (Instituto Argentino de Petróleo y Gas).

“En las charlas se comentó cuáles son los servicios que se van a explotar a futuro, qué se espera de la refinería de Huincul, cuál será la expansión de ella”, contó Almendra y explicó que se pretende “triplicar la producción en diferentes líneas de petróleo, gas y refinación y con ello se supo qué perfiles se van a requerir”.

Con esa información, desde la subsecretaría se van a diseñar nuevos cursos y capacitaciones “para que los neuquinos y huinculenses tengan oportunidades” dijo. “Nos permite tener una visión hacia el futuro en cuanto a la capacitación pero también fortalecer vínculos con las compañías, hablamos con muchos empresarios extranjeros”, mencionó Almendra respecto de la participación en la AOG.

En grandes rasgos, los nuevos puestos laborales tienen relación con nuevas tecnologías, automatización de datos basados en IA, algo bastante diferente a lo que se solicita en la actualidad. “Esta información nos permite tener una visión estratégica sobre el futuro de las empresas y del empleo, para que tengamos oportunidad de trabajar en la oferta y demanda laboral”, detalló la subsecretaria.

Además de Capacitación, estuvo en la AOG la subsecretaría de Industria que difundió el parque industrial de Plaza Huincul que está en desarrollo. La delegación estuvo encabezada por el intendente Claudio Larraza.