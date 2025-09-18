Victoria de Petrolero Argentino en el Inicio del Ascenso

El conjunto de Plaza Huincul se quedó con la victoria en su debut en la competencia como local frente a Cinco Saltos por 77 a 64.

En la tarde noche de ayer se jugó la segunda fecha del Ascenso y Petrolero tuvo su debut luego de quedar libre en la primera fecha. Con un equipo renovado, el Matador fue superior a su rival y se quedó con una victoria contundente.

En la próxima fecha se enfrentará a Club Plottier como visitante buscando continuar por la misma senda por la que transitó el encuentro de ayer.