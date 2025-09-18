Policía de Cutral Co se capacitó en el uso de dispositivos menos letales

En el Departamento Centro de Formación y Capacitación de Cutral Co se llevó a cabo, los días 15 y 17 de septiembre, el curso de Operador en Difusores Menos Letales OC, destinado a personal policial de distintas unidades especiales de la provincia del Neuquén.

La instancia de formación reunió a 60 cursantes pertenecientes a la UESPO, el Grupo Especial Antimotín y Requisa, el GEOP de Cutral Co, Zapala, Chos Malal, Junín de los Andes y Añelo. También participaron efectivos del Departamento de Seguridad Metropolitana y de la División Seguridad Operativa Bancaria.

La capacitación estuvo a cargo de instructores especializados de la División Tiro y Defensa Policial, quienes brindaron contenidos teóricos y prácticos orientados al correcto uso del difusor menos letal. La formación se desarrolló bajo lineamientos de estándares internacionales y recomendaciones del fabricante, con el objetivo de garantizar un uso responsable y efectivo de la herramienta en situaciones operativas.

Cabe destacar que el dispositivo se incorpora como parte de la dotación oficial de las fuerzas especiales de la provincia, en cumplimiento con lo establecido por la Ley Provincial N° 3474, que regula la utilización de equipamiento menos letal en el ámbito de la seguridad pública.