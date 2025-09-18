Plaza Huincul: la UTN -FRN también le dijo no al veto universitario

En la misma jornada donde se trató en la Cámara de Diputados trató los vetos al financiamiento universitario y la emergencia en pediatría y que fueron aprobados, estudiantes, docentes, no docentes y funcionarios, gremios y agrupaciones políticas se manifestaron en Plaza Huincul.

En este caso, la sede central de la UTN – FRN situada en el barrio Uno de Plaza Huincul fue el escenario de la tercera actividad de este tipo, donde representantes de todos los claustros realizaron su defensa al sistema público universitario.

La falta de financiamiento y cómo ha sido la caída en el nivel adquisitivo no solo de los docentes sino del personal en general, fueron los ejes de los discursos que sostuvieron los asistentes.

Una vez concluido el acto en las puertas del edificio, los no docentes realizaron una marcha por las calles huinculenses junto al Partido Obrero.