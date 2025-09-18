Invitan a capacitación para ingresar a la industria del petróleo y gas en Plaza Huincul

La subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul anunció la apertura de inscripciones para el Curso Inicial de Perforación, una propuesta destinada a quienes buscan dar sus primeros pasos en la industria del petróleo y gas.

La formación comenzará el 25 de septiembre y se dictará los días martes y jueves de 9 a 11 horas, en la sede de la Subsecretaría ubicada en Avenida del Libertador 517.

El programa contempla nueve módulos con evaluación que abarcan desde la exploración de hidrocarburos hasta la ejecución del pozo, incorporando además instancias de seguridad y responsabilidad laboral, fundamentales para el desempeño en este sector.

El curso está orientado a principiantes y aspirantes al puesto de Peón Boca de Pozo, una de las puertas de entrada al trabajo en los yacimientos. Desde el área de Capacitación destacaron que esta propuesta brinda una base teórica y práctica sólida para quienes desean insertarse en un mercado laboral de alta demanda en la región.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados deberán completar el formulario en línea a través del siguiente enlace: https://forms.gle/Sa97xEbgf9JD65Jf6.

Desde la organización recordaron que los cupos son limitados y recomendaron a los interesados inscribirse con anticipación.