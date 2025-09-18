Hubo un accidente de tránsito en el barrio Centenario de Plaza Huincul

En el mediodía de hoy se produjo un accidente de tránsito en el barrio Centenario de la ciudad de Plaza Huincul entre una camioneta Ford EcoSport y una bicicleta

El vehículo de mayor tamaño circulaba por calle Mérida en sentido norte-sur y al llegar a la esquina de calle 1 de mayo impactó con una bicicleta.

El ciclista quedó tendido sobre la calle y tuvo que ser asistido por el personal del hospital que se hizo presente en el lugar. Además del servicio médico, la Policía del Neuquén estuvo presente en el lugar para controlar el tránsito y realizar las tareas correspondientes.