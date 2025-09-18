Escuelas de la Comarca Petrolera participaron de TecnoAventura, en Zapala

Por primera vez, TecnoAventura Edición Especial se desarrolló en Zapala, reuniendo a más de 250 estudiantes de siete escuelas técnicas de la ciudad y de localidades cercanas como Cutral Có, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Añelo y Chos Malal.

La actividad, organizada por Vista Energy y Tecpetrol en el marco del programa GenEra Neuquén, contó con el acompañamiento del Ministerio de Educación y la participación de la ministra Soledad Martínez y del intendente de Zapala, Carlos Koopmann.

Durante la jornada, los jóvenes participaron en postas temáticas sobre seguridad, medio ambiente, geología, perforación, fractura, producción y plantas. A través de dinámicas prácticas y charlas con especialistas, los estudiantes pudieron conocer de cerca los desafíos de la industria energética y las oportunidades que ofrece Vaca Muerta.

Además, 30 docentes asistieron a la capacitación “Parejas Pedagógicas”, destinada a fortalecer el trabajo colaborativo y enriquecer la experiencia educativa de los alumnos.

El equipo ganador de esta edición tendrá la oportunidad de visitar Fortín de Piedra, el principal yacimiento de Tecpetrol en Vaca Muerta, para conocer los procesos de producción de gas que abastecen a millones de argentinos.

El intendente Koopmann señaló: “Recibimos con alegría a más de 250 jóvenes para compartir la experiencia TecnoAventura, acercándolos a la industria energética y mostrándoles las profesiones que forman parte de esta actividad clave para la región y el país”.

Representantes de Vista Energy y Tecpetrol destacaron la importancia de la iniciativa para potenciar la educación técnica y despertar vocaciones en carreras vinculadas a la industria energética.

Según José Tanaka, HRBP Regional Sr. Manager en Tecpetrol, “en dos años, GenEra suma cerca de 100.000 horas de capacitación y llega a más de diez localidades de Neuquén, acercando a los estudiantes a la industria y brindándoles herramientas para proyectar su futuro profesional”.

La experiencia de TecnoAventura ha demostrado su impacto: en 2024, el 92% de los participantes aseguró que la actividad influyó en su elección de formación técnica o universitaria, consolidando el programa como un espacio clave para despertar vocaciones en el sector energético.

La edición de Zapala reafirma el carácter provincial de TecnoAventura y amplía el alcance de GenEra hacia las localidades del interior, incluyendo la participación activa de colegios de la Comarca Petrolera.