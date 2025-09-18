Epas: trabajan en la bomba del acueducto en el río Neuquén que abastece a Cutral Co y Huincul

Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), dependiente del ministerio de Infraestructura, continúa desarrollando su plan de mantenimiento, con el objetivo de mejorar el servicio de agua potable en Cutral Co y Plaza Huincul.

En la actualidad, un equipo de nueve especialistas de la subgerencia Acueducto Cutral Co trabaja en el armado de una bomba de impulsión que será instalada en el río Neuquén y que funcionará con el motor recientemente adquirido por las municipalidades y entregado al organismo provincial.

Desde el EPAS también se realizó una inversión superior a 150 millones de pesos destinada a la puesta a punto del equipo, que aportará mayor previsibilidad en la próxima temporada estival, cuando aumenta significativamente la demanda de agua.

El acuerdo que fue considerado histórico entre Gobierno y los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul permite compartir esfuerzos económicos en la operación y mantenimiento del sistema, cuya complejidad radica en que el agua es captada a 40 kilómetros de las ciudades, desde el río Neuquén y el lago Los Barreales, y transportada mediante tres acueductos que requieren un alto nivel de inversión para su funcionamiento.

Gracias a esta modalidad de trabajo y a los convenios alcanzados, hoy es posible ejecutar mejoras considerables en la infraestructura existente y avanzar en tareas que durante años habían quedado postergadas.

Obra de reparación de filtros en la planta potabilizadora

En paralelo, en los próximos días se pondrá en marcha una obra financiada por los municipios de Cutral Co y Huincul que permitirá reparar dos filtros del módulo I de la planta potabilizadora Buena Esperanza. Los trabajos demandarán una inversión de 230 millones de pesos y tendrán un plazo de ejecución de 90 días.

Con esta intervención, los filtros instalados en la década de 1980 -ya desgastados y con un rendimiento reducido- serán reacondicionados a nuevo, lo que permitirá optimizar el proceso de potabilización y aumentar la capacidad de producción de agua potable, beneficiando directamente a los usuarios de Cutral Co y Plaza Huincul.