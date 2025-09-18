Entregarán viandas de comida este viernes en Plaza Huincul

En la sede del Barrio Norte.

La dirección de Culto de la Municipalidad de Plaza Huincul informó que este viernes 19 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, se entregarán viandas de comida caliente en la sede del Barrio Norte.

Desde la dependencia municipal señalaron que la entrega está destinada a la comunidad y que los interesados deben llevar su propio recipiente para retirar la comida.

Esta iniciativa forma parte de las acciones de acompañamiento social que desarrolla la Dirección de Culto, buscando asistir a quienes lo necesiten en la ciudad.