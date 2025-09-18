Entregarán viandas de comida este viernes en Plaza Huincul

La dirección de Culto de la Municipalidad de Plaza Huincul informó que este viernes 19 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, se entregarán viandas de comida caliente en la sede del Barrio Norte.

Desde la dependencia municipal señalaron que la entrega está destinada a la comunidad y que los interesados deben llevar su propio recipiente para retirar la comida.

Esta iniciativa forma parte de las acciones de acompañamiento social que desarrolla la Dirección de Culto, buscando asistir a quienes lo necesiten en la ciudad.