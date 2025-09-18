Encontraron el cuerpo de mujer en descomposición en la meseta neuquina

Esta mañana, personal policial y del Ministerio Público Fiscal (MPF) se desplegó en la meseta de Neuquén, cerca del Complejo Ambiental Neuquén (CAN), tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición.

El cadáver fue hallado por un chofer de camión que acudió a buscar áridos en la cantera de la empresa BASAA Ingeniería Ambiental, a menos de mil metros del CAN, en inmediaciones de calle El Arroz. Según fuentes locales, la víctima sería joven y presentaría signos de descomposición de más de 48 horas.

La fiscal de Delitos contra las Personas, Lucrecia Sola, se encuentra en el lugar supervisando las diligencias. Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias de su fallecimiento.

La empresa BASAA emitió un comunicado en el que detalló que el hallazgo ocurrió en el sector de acopio de suelo grillado destinado a usos múltiples y que se dio aviso inmediato a las autoridades competentes, siguiendo los protocolos de actuación.