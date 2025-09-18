El precio del barril de petróleo seguirá a la baja y Figueroa estableció estrategias y metas a seguir

El gobernador Rolando Figueroa repasó la estrategia que prevé la provincia de Neuquén en el escenario global de baja del precio del petróleo para que Vaca Muerta no pierda su crecimiento. Pero también detalló otras oportunidades que se pueden desarrollar en paralelo.

Durante su discurso en la jornada Vaca Muerta NetZero que se realizó en Cutral Co, Figueroa afirmó que “los vaivenes en el precio del barril (de petróleo) van a seguir, ahora está a la baja y en el mediano plazo va a seguir esa tendencia, por eso tenemos que ser eficientes”.

En los últimos meses se conformó una mesa con todos los actores para bajar costos, propiciado por la provincia, para mejorar los costos de producción. Y dentro de esa mesa, la provincia planteará algunos puntos a tener en cuenta como la participación de la industria en la infraestructura que es necesaria para el desarrollo de lo que denominó “la sustentabilidad social” que se construye con empleo local para evitar migraciones masivas, la construcción de viviendas, hospitales, escuelas y rutas. Y allí detalló que se acordó la financiación conjunta de la ruta hacia Añelo desde Neuquén.

Sobre la diversificación, el gobernador enumeró dos posibilidades interesantes:

Utilizar el agua que se usa para las perforaciones petroleras para el riego por goteo de pasturas

Impulsar la instalación de centros de procesamiento de datos de Inteligencia Artificial porque hay clima frío y mucha energía, algo que la IA consume en grandes cantidades.

Figueroa resaltó que hay “viento a favor” para nuevas iniciativas pero que ello implica “obligaciones nuevas”. Para que Neuquén “esté de pie” cuando termine el uso de hidrocarburos para generar energía.