Deportistas de Academia Vázquez se destacaron en el torneo HCK de Fernández Oro

Los representantes de Academia Vázquez tuvieron una destacada participación en el torneo de HCK, realizado el pasado sábado en la localidad de Fernández Oro. El equipo obtuvo un balance positivo con cuatro victorias y dos empates, dejando en alto el nombre de la ciudad.

Los triunfos correspondieron a Iván Berra, Miguel Acuña, Romina Painemilla y Eliana Charpentier, quienes se impusieron en sus respectivos combates, varios de ellos por decisión unánime de los jueces.

En tanto, Maicol Quezada y Alan Ortiz protagonizaron combates muy disputados que terminaron en empate, pero en los que mostraron gran nivel competitivo y entrega sobre el ring.

La participación de los deportistas reafirma el crecimiento de la Academia Vázquez en el ámbito regional, consolidando el trabajo de sus entrenadores y el compromiso de los atletas, que continúan sumando experiencia en cada competencia.