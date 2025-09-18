Cutral Co: hubo un intenso tiroteo en el barrio Aeroparque

La noche del miércoles hubo un intenso tiroteo en el barrio Aeroparque de Cutral Co. En principio, el testimonio de vecinos del sector dan cuenta que fue en cercanías de las calles Zapala, entre Calfulcurá y San Martín.

En principio, se pudo establecer que la balacera se dio entre personas que tienen conflictos y los dirimieron de este modo.

Al parecer, no hubo heridos por esta situación que causó el asombro de las familias que viven en las inmediaciones por la cantidad de disparos que se escucharon.