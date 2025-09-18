Controles toxicológicos: es ley para funcionarios de alto rango de los tres poderes

La cámara de Diputados de la provincia aprobó, en general y por mayoría, la ley que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos para quienes ejercen cargos de alto rango en los tres poderes del Estado provincial.

La ley obtuvo los votos positivos de los bloques Comunidad, PRO-NCN, Avanzar, Cumplir, Fuerza Libertaria, Juntos, MPN, UxP, JxC-UCR, Arriba Neuquén y Neuquén Federal.

En tanto los bloques FIT-U y PTS-FIT-U votaron en forma negativa. Fue el miércoles en la 19° sesión ordinaria del cuerpo.

El diputado Francisco Lepore (Avanzar), uno de los miembros informantes de la iniciativa, remarcó que la finalidad es garantizar ética, idoneidad y transparencia institucional en el ejercicio de la función pública, y evitar vínculos con el narcotráfico.

“Los funcionarios debemos estar sometidos a los mismos controles -o más- que los ciudadanos que representamos”, planteó.

Explicó que el procedimiento prevé un test rápido como instancia inicial y, en caso de resultado positivo, confirmación en laboratorio y posibilidad de contraprueba a solicitud de la persona evaluada.

Ante un resultado positivo confirmado, cada órgano tomará la decisión respecto de la persona mediante los mecanismos previstos en la Constitución Provincial.

Los test se realizarán de manera sorpresiva y estarán a cargo del propio funcionario, con descuento sobre sus haberes. La negativa injustificada a someterse al examen será considerada resultado positivo.

Los controles alcanzarán a los titulares de los tres poderes del Estado, ministros, legisladores, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales y consejeros de la Magistratura, así como a secretarios, fiscal de Estado y asesor general de Gobierno.

También se aplicarán a directivos de organismos autárquicos, empresas estatales y entes de control. Además, el legislador remarcó que la ley fija principios rectores como confidencialidad, privacidad, proporcionalidad, no discriminación, protección de datos, derecho de defensa y debido proceso.

El diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) enmarcó la norma en una política integral de seguridad y subrayó que “no se busca invadir la intimidad de nadie, sino que un funcionario no tenga vínculos con narcotraficantes”.

Consideró que la discusión constitucional es una cuestión “ideológica” y valoró el gesto de someter a los funcionarios a los mismos controles que la ciudadanía.

Desde UxP, Darío Peralta se pronunció a favor de “dar una muestra clara a la sociedad” y de dejar plasmado en una ley la obligatoriedad de los controles para que todos los funcionarios la cumplan.

En tanto, su compañero de bloque Darío Martínez sostuvo que el espíritu de la norma es que “ningún servidor público tome decisiones cuando no está en plena facultad de su sentidos”.

Por JxC-UCR, el diputado César Gass respaldó la iniciativa “en general” pero objetó la existencia de “lagunas” en la redacción. Por caso, cuestionó la falta de precisión en la autoridad de aplicación de la ley.

Al exponer, el diputado Claudio Domínguez (MPN) manifestó que la norma no persigue a la persona que consume, sino que lo que expresa es que “no podés ser funcionario político ni tener responsabilidades de gobierno si consumís”, como así también impedir la vinculación con el narcotráfico.

La diputada María Cecilia Papa (Fuerza Libertaria) acompañó la iniciativa pero criticó el procedimiento legislativo: “Se debería haber convocado a profesionales idóneos —psiquiatras, bioquímicos, fundaciones— porque estamos hablando de un problema de salud mental. Ese aporte fue dejado de lado”, afirmó.

Al fundamentar su voto negativo, el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) calificó la propuesta como “humo para la tribuna” y la consideró una “avanzada autoritaria” que genera intromisión en la vida privada de una persona.

En ese sentido, reparó que “no hay política de abordaje de los consumos problemáticos” y que solo busca perseguir a los consumidores y beneficiar a los laboratorios.

En sentido similar, la diputada Julieta Ocampo (FIT-U) expresó que el tratamiento de la iniciativa fue desprolijo, en el sentido que, en la comisión de origen no se efectuaron pedidos de informe a especialistas en la materia y consideró que “se legisló desde la más absoluta ignorancia”.

Además, agregó que no está a favor de que un funcionario vaya a su lugar de trabajo bajo los efectos de sustancias e indicó que la propuesta no ofrece ayuda a quien esté en situación de consumo.

La 19° sesión ordinaria comenzó a las 10.30 bajo la presidencia de Zulma Reina, vice 1ª a cargo de la presidencia de la Legislatura y finalizó a las 16.45.