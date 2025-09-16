Torneo Oficial: Así están las posiciones en la división A y B

Con el torneo en ambas categorías bastante avanzado, te dejamos como están las posiciones antes del cierre de la primera vuelta en la división A y B en Primera.

En la A, lidera Independiente con 19 puntos, seguido por Alianza y Maronese con 15 puntos, San Patricio tiene 14 puntos, Pacífico 13, Unión Vecinal y Don Bosco tiene 10 puntos pero ambos deben un partido frente a Rincón que tiene 7 puntos con 3 partidos menos, Centenario tiene 7 puntos, Patagonia tiene 6 puntos, San Lorenzo tiene 5 y cierra la tabla Petrolero Argentino tiene 4 puntos.

En la B lidera Río Grande con 21 puntos y un partido menos, seguido por Confluencia y Esperanza (con un partido menos) con 19 puntos. Los Canales tiene 18 puntos, Atlético Neuquén y Añelo tiene 16 puntos, con 12 unidades estan Unión de Zapala y El Porvenir, Villa Iris tiene 10 puntos y un partido menos, Bicicross (adeuda un partido) y Sapere tiene 7 unidades, Eucalipto Blanco tiene 6 puntos y Rivadavia tiene 2 unidades.