Plaza Huincul: Abren inscripciones para el curso de ayudante de operador de Coiled Tubing

Capacitación de Plaza Huincul anunció la apertura de inscripciones para el Curso de Ayudante de Operador de Coiled Tubing, una capacitación destinada a quienes quieran iniciar su camino en la industria hidrocarburífera.

El curso, diseñado para brindar conocimientos técnicos y herramientas prácticas, se dictará los días lunes y miércoles, en el horario de 9 a 13 horas, en la sede de la subsecretaría de Capacitación, ubicada en Av. del Libertador 517, Plaza Huincul.

Podrán inscribirse personas mayores de 18 años que cuenten con el secundario completo o que adeuden hasta dos materias, con el compromiso de finalizarlas.

Desde la Subsecretaría destacaron la importancia de esta capacitación para abrir nuevas oportunidades laborales en la industria hidrocarburífera y aseguraron que los cupos son limitados, por lo que recomendaron a los interesados inscribirse a la brevedad.