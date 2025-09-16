Larraza cumplió 2 años al frente del municipio e hizo un top 5 de las obras más importantes

El jefe comunal de Plaza Huincul asumía su rol en 2023 con muchos desafíos por delante. Tras dos años, Claudio Larraza considera que la inversión en infraestructura y capacitación es lo más relevante de su trabajo, aunque tiene la mira en el crecimiento industrial con la mira puesta en Vaca Muerta.

En la charla con Cutral Co al Instante, Larraza detalló las obras que le resultan más relevantes:

26 mil metros lineales de gas para llegar a cientos de familias en diferentes barrios gracias a la construcción de una planta de gas (junto con Cutral Co)

La puesta en marcha de una tercera bomba en el río Neuquén para mejorar el suministro de agua en toda la comarca

La construcción de una planta de efluentes cloacales que permita sanear la zona de chacras pero también, a futuro, que más barrios esten conectados a la red cloacal

La infraestructura para el parque industrial para abastecer a futuras inversiones

Abastecer de servicios básicos a barrios olvidados como Marcelo Berbel, Norte y Ruca Co

“Tuvimos que levantar el guante tanto municipio como provincia para dar respuesta a muchas cuestiones que dejó el Gobierno Nacional inconclusa” dijo Larraza que reconoció “al comienzo fue difícil porque era un municipio que tenía muchas necesidades, sobre todo en infraestructura”.

Larraza cree que el crecimiento de la localidad llegará junto con la insersión laboral de sus habitantes “pero ese trabajo necesita de inversiones previas y para que lleguen inversiones tiene que haber infraestructura”, enumera. Por eso el foco principal fue la obra pública.

Igualmente lo que más orgullo le genera es el trabajo en Capacitación. “El trabajo que se hace desde la subsecretaría de Capacitación es muy importante, educación y empleo es el foco, tenemos 11 universidades y visto la realidad nacional donde hay una puja enorme por las universidades y nosotros poder abrir las puertas en nuestra localidad con acuerdos con universidades estatales, privadas y semiprivadas, para luego conseguir la inserción laboral.

El intendente destacó también el trabajo conjunto con el gobierno provincial de Rolando Figueroa. “El trabajo mancomunado de la regionalización, muy bien propuesta por la provincia, tuvo sus frutos como la construcción de la escuela 22, la planta de efluentes que está en marcha, la inauguración de la guardia de Cutral Co, hemos trabajado muy bien y mucho”, dijo.