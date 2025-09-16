La UTN FRN convoca a la comunidad a un acto en defensa de la universidad pública

La Facultad Regional Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRN) invita a toda la comunidad a participar de un acto en defensa de la universidad pública, que se llevará a cabo este miércoles 17 de septiembre a las 17:30 horas en la sede central de la institución, ubicada en Av. Pedro Rotter S/N, Barrio Uno, Plaza Huincul.

La iniciativa surge como respuesta al reciente veto que afecta a la universidad, y busca el compromiso de la comunidad académica con la educación pública, gratuita y de calidad. La actividad está abierta a estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general, quienes podrán sumarse para expresar su apoyo a la continuidad y fortalecimiento de la UTN FRN.

El acto se enmarca en un contexto de creciente preocupación por las políticas que impactan en la educación superior pública, y representa una oportunidad para manifestar de manera pacífica y colectiva el respaldo a la universidad pública y su misión educativa.