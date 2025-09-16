El quirófano móvil atenderá en el barrio Cooperativa de Cutral Co

Hasta el viernes 15 de septiembre, la Dirección de Zoonosis estará presente en el barrio Cooperativa con el Quirófano Móvil, realizando esterilizaciones gratuitas para perros y gatos.

La iniciativa busca promover la salud y el bienestar de las mascotas de la localidad.

Los vecinos que deseen acceder al servicio podrán retirar los turnos de manera presencial desde las 8:30 horas en la sede barrial ubicada en el gimnasio municipal, San Juan y Principal Saez.

Durante la campaña, también se aplicarán vacunas antirrábicas y se entregarán dosis antiparasitarias, de forma gratuita, contribuyendo al cuidado integral de los animales.